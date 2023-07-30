Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yaşadığı sakatlık endişe yarattı.
Real Madrid'de Arda Güler kararı! Lisansı dondurulabilir
Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, takımının hazırlık kampında beklenmedik bir sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre milli yıldızda menisküs yaralanması tespit edildiği ifade edildi. Bu durumun ardından Arda için flaş bir gelişme yaşandı. Peki Arda Güler ne zaman sahalara dönecek? Real Madrid'deki lisansı dondurulacak mı? İşte detaylar...
Eflatun-beyazlılara transferi büyük yankı uyandıran genç oyuncu, antrenmanda dizinden bir sakatlık yaşadı.
Arda Güler, sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampındaki hazırlık maçlarında forma giyemedi.