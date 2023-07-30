Real Madrid'de Arda Güler kararı! Lisansı dondurulabilir

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, takımının hazırlık kampında beklenmedik bir sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre milli yıldızda menisküs yaralanması tespit edildiği ifade edildi. Bu durumun ardından Arda için flaş bir gelişme yaşandı. Peki Arda Güler ne zaman sahalara dönecek? Real Madrid'deki lisansı dondurulacak mı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 23:23 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023- 23:31