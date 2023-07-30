Yeni sezona sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Aston Villa ve Brentford kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Aston Villa - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Aston Villa ile Brentford, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VİLLA - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Brentford 30 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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