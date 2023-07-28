Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek olan oyuncuları merak ediliyor. Süper Lig'de 2023-2024 sezonu öncesi, en yüksek piyasa değerine sahip oyuncular listesi güncellendi.
Yeni sezona az kaldı! Piyasa değerleri güncellendi...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna artık kısa bir süre kaldı. Süper Lig'de oynayan oyuncuların da güncel piyasa değerleri değişti.
İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri...
20- MIGUEL CRESPO: 8 MİLYON EURO