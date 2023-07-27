Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Pendikspor ve Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Pendikspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pendikspor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Pendikspor ile Ankaragücü, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - Ankaragücü maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 18:00'de karşı karşıya gelecek. Maçın yayıncısı bulunmuyor.