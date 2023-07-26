Ludogorets - Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Ludogorets ve Olimpija kozlarını paylaşacak.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ludogorets - Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ludogorets - Olimpija maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Ludogorets ile Olimpija kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ludogorets - Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUDOGORETS - OLİMPİJA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets - Olimpija maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.