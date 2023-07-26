Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor ve Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Kayserispor ile Gençlerbirliği, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Gençlerbirliği maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 18:00'de karşı karşıya gelecek. Maçın yayıncısı bulunmuyor.