Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Arsenal ve Barcelona kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arsenal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Arsenal, Barcelona, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal, Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Barcelona maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 05:30'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.