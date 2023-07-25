Servette - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Servette ve Genk kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Servette - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Servette - Genk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Servette ile Genk kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Servette - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SERVETTE - GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Servette - Genk maçı 25 Temmuz Salı günü saat 21:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.