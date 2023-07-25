HJK Helsinki - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. HJK Helsinki ve Molde kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, HJK Helsinki - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. HJK Helsinki ile Molde kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, HJK Helsinki - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HJK HELSİNKİ - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

HJK Helsinki - Molde maçı 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.