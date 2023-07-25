İspanyol devine çabuk alışan Arda Güler, idmanlarda gösterdiği performansla göze girmişti.

ABD'de düzenlenen Şampiyonlar Turu 2023'e katılan Real Madrid'de Arda Güler de kafileye dahil edilmişti ancak 18 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sebebiyle 3-2 kazanılan Milan maçında forma giyememişti.

ARDA GÜLER, MANCHESTER UNITED MAÇINDA DA YOK

Real Madrid turnuvadaki ikinci maçında 27 Temmuz Perşembe gecesi TSİ 03:30'da Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Arda Güler'in söz konusu maçta görev alıp alamayacağı konusu da netleşti.

Marca'nın haberine göre Arda Güler, Manchester United maçında da formasından uzak kalacak. Sakatlığı sonrası henüz idmana çıkamayan genç yıldızın söz konusu maçta da süre alamayacağı kaydedildi.