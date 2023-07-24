Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Madrid - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Real Madrid ile Manchester United, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Manchester United maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 03:30'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.