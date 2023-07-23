Kulüpten yapılan açıklamada, Barnes'ın bonservis bedeli konusunda İngiltere temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı ve 25 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Newcastle United, Barnes için 44 milyon avro bonservisi bedeli ödeyecek.

İngiltere Milli Takımı'nda 1 maçta görev alan Barnes, geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City'de 13 kez ağları sarsarak takımın en golcü oyuncusu olmuştu.

Harvey Barnes; Sandro Tonali ve Yankuba Minteh'in ardından yaz döneminde Newcastle United'ın kadrosuna katılan üçüncü oyuncu oldu.