Danimarka - Çin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Danimarka ve Çin kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Danimarka - Çin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Danimarka ile Çin kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Danimarka - Çin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - ÇİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Çin maçı 22 Temmuz Perşembe günü saat 15:00'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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