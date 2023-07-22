BERKAY ÖZCAN KİMDİR? | Berkay Özcan kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan yıldız isim Berkay Özcan ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Berkay Özcan kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Berkay Özcan'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Berkay Özcan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

BERKAY ÖZCAN KİMDİR?

Berkay Özcan, 15 Şubat 1998 yılında Karlsruhe, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Türkiye vatandaşı olan Berkay Özcan, 7 kez milli formayı giymiştir. 4.4 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Merkez orta sahada görev yapmaktadır. Karlsruhe, Stuttgart, Hamburg, Başakşehir gibi ekiplerde oynamıştır. 293 maça çıkan Berkay, 35 gol 40 asist üretmiştir.