Yeni Zelanda - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Yeni Zelanda ve Norveç kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Yeni Zelanda - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni Zelanda - Norveç maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Yeni Zelanda ile Norveç kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Zelanda - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ ZELANDA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Zelanda - Norveç maçı 20 Temmuz Perşembe günü saat 10:00'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Yeni Zelanda - Norveç MAÇINI CANLI İZLE