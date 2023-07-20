SALİH ÖZCAN KİMDİR? | Salih Özcan kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Türk yıldız isim Salih Özcan ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Salih Özcan kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Salih Özcan'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Türk futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Salih Özcan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Salih Özcan, 11 Ocak 1998 yılında Köln'de dünyaya gelmiştir. Türkiye A Milli Takım oyuncusudur. Dortmund forması giymektedir. 183 cm boyundadır ve ön libero olarak görev yapmaktadır. Köln, Kiel, Dortmund gibi ekiplerde oynamıştır. 281 maçta 42 gol 23 asist üretmiştir.