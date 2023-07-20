Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Milan ve Lumezzane kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Milan - Lumezzane maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan - Lumezzane maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Milan ile Lumezzane, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Lumezzane maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİLAN - LUMEZZANE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Lumezzane maçı 20 Temmuz Perşembe günü saat 18:00'de karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.