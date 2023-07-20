2023 Kadınlar Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Avustralya ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Avustralya 1-0 kazandı ve galibiyetle başladı.

2023 Kadınlar Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Avustralya ile İrlanda Cumhuriyeti kozlarını paylaştı. Mücadele Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Avustralya'ya galibiyeti getiren golü 52. dakikada penaltıdan Stephanie Elise Catley kaydetti.

Bu sonucun ardından Avustralya turnuvaya galibiyetle başladı ve 3 puana yükseldi. İrlanda Cumhuriyeti ise haftayı puansız kapattı.

Grubun ikinci maçında Avustralya 27 Temmez Perşembe günü Nijerya ile karşılaşacak. İrlanda Cumhuriyeti ise 26 Temmuz Çarşamba günü Kanada'yle kozlarını paylaşacak.