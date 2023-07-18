2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Güney Koreli oyuncu Kim Min-jae'nin yeni adresi Bayern Münih oldu. Geride bıraktığımız sezonu Napoli'de geçiren başarılı oyuncu, 45 maçta Mavilerin formasını terletirken sezon sonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Son yıllarda başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çeken Kim Min-jae, kariyerine Almanya'da devam edecek. Bayern Münih, 26 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.