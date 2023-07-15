Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe ile Southampton kozlarını paylaşıyor.
Göztepe - Southampton maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
GÖZTEPE - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Göztepe - Southampton maçı saat 20:15'te başladı. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Göztepe: Lis, Ogün, Tarkan, Atınç, Ali, İsmail, Yalçın, Palmer, Traore, Ngalina, Mamah.
Southampton: Bazunu, Livramento, Lyanco, Stephens, Walker-Peters, Ward-Prowse, Smallbone, Tella, Djenepo, Armstrong, Adams.