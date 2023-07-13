ASLAN PAYI İNGİLTERE VE MANCHESTER CITY'NİN

FIFA'nın programından dünyada en fazla ödemeyi alan ülke federasyonu 37 milyon 713 bin dolarla İngiltere, kulüp ise 4 milyon 596 bin dolarla Manchester City oldu. UEFA'ya bağlı ülke federasyonlarından İspanya 24 milyon 203 bin, Almanya da 21 milyon 34 bin dolar ödeme aldı.