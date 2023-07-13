FIFA, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere 209 milyon dolar ödeme yaptı.
FIFA'nın Dünya Kupası sonrası ödemeleri belli oldu! Süper Lig'de en çok...
son dakika spor haberleri: FIFA, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası sonrasında futbolcularına gönderen takımlara ödemelerini yaptı. İşte Süper Lig'de en çok para kazanan takım ve detaylar...
FIFA'dan yapılan açıklamada, "Kulüp Yardımları Programı" kapsamında, bir kulübün oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi hazırlık dönemi için altı konfederasyondan 440 kulübe, toplam 837 futbolcu için 209 milyon dolar ödendi.
Ödeme yapılan kulüplerden 78'i ikinci, 13'ü üçüncü, 5'i dördüncü, biri de beşinci kademe liglerde mücadele ediyor. Kulüpler 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana FIFA'dan yardım alıyor. Ödemeler, maçlarda oynayıp oynamadıklarına bakılmaksızın tüm oyuncular için yapılırken, FIFA her gün için 10 bin 950 dolar ödüyor.