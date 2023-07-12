ANGELINO KİMDİR? | Angelino kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

ANGELINO KİMDİR? | Angelino kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan İspanyol yıldız isim Angelino ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Angelino kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2023- 17:00