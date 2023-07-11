MARTİN BATURINA KİMDİR? | Martin Baturina kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Hırvat yıldız isim Martin Baturina ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Martin Baturina kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Martin Baturina'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Martin Baturina kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MARTİN BATURINA KİMDİR?

Martin Baturina, 16 Şubat 2003 yılında Split, Hırvatistan'da dünyaya gelmiştir. 172 cm boyundaki Martin Baturina, on numara olarak görev yapmaktadır. 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Martin Baturina, Hajduk Split altyapısında yetişmiştir. 83 maça çıkan genç futbolcu 9 gol 19 asist üretmiştir.