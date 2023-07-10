Avrupa U19 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İspanya U19 ve Norveç U19 karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İspanya U19 - Norveç U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya U19 - Norveç U19 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U19 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İspanya U19 ile Norveç U19 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya U19 - Norveç U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA U19 - NORVEÇ U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya U19 - Norveç U19 maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 22:00'de UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

İspanya U19 - Norveç U19 MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE