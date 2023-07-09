MARLON GOMES KİMDİR? | Marlon Gomes kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

MARLON GOMES KİMDİR? | Marlon Gomes kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Brezilyalı yıldız isim Marlon Gomes ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Marlon Gomes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2023- 14:30