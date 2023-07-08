THIERRY CORREIA KİMDİR? | Thierry Correia kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

THIERRY CORREIA KİMDİR? | Thierry Correia kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Portekizli yıldız isim Thierry Correia ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Thierry Correia kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2023- 16:00 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023- 16:00