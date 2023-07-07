YERRY MINA KİMDİR? | Yerry Mina kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

YERRY MINA KİMDİR? | Yerry Mina kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Kolombiyalı yıldız isim Yerry Mina ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Yerry Mina kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2023- 12:00 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023- 12:00