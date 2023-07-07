KENAN YILDIZ KİMDİR? | Kenan Yıldız kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Türk yıldız isim Kenan Yıldız ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Kenan Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Kenan Yıldız'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Türk futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Kenan Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 yılında Regensburg, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Türk uyrukludur. 185 cm boyundadır ve forvet arkası olarak görev yapmaktadır. Türkiye U21 Milli Takımı'nda 6 kez forma giymiştir ve 1 gol kaydetmiştir. Regensburg altyapısında futbola başlamıştır. Bayern Münih Altyapısına transfer olmuştur. Ardından Juventus genç takımına geçiş yapmıştır. Tüm kariyeri boyunca 65 maça çıkıp 21 gol 15 asist üretmiştir.