Arda Güler'in Real Madrid formasıyla oynayacağı ilk maçı belli oldu!

Fenerbahçe formasıyla Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sergilediği performansla tüm dünyada transfer piyasasının gündeminde yer alan ve Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, yeni takımıyla sahaya çıkacağı ilk maç belli oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2023- 15:40 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023- 15:40