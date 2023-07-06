Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu. Barcelona ile girdiği transfer yarışını kazanan Real Madrid'de yıldızfutbolcu Vinicius Junior, milli futbolcu ile ilgili bir paylaşım yaptı.

İspanyol devleri Real Madrid ile Barcelona, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler transferinde karşı karşıya gelmişti ve kıyasıya geçen yarışta kazanan taraf başkent ekibi oldu.

Real Madrid, 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı. Eflatun-beyazlılar, Fenerbahçe'ye 20 milyon euro kesin bonservis bedeli ve 10 milyon euro da bonusları içeren bir ödeme yapıcak.

Arda Güler, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İspanya'ya gitti.

Transferin resmen açıklanmasının ardından Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, sosyal medya hesabından Arda Güler paylaşımı yaptı.

Real Madrid'in Arda Güler paylaşımını alıntılayan Vinicius, "Dünyanın en büyük kulübünü seçen bir futbolcu daha" ifadelerini kullandı.