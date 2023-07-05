Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İsrail U21 ve İngiltere U21 karşı karşıya gelecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İsrail U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İsrail U21 - İngiltere U21 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İsrail U21 ile İngiltere U21 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsrail U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSRAİL U21 - İNGİLTERE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsrail U21 - İngiltere U21 maçı 5 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İsrail U21 - İngiltere U21 MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE