PAPE MATAR SARR KİMDİR? | Pape Matar Sarr kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Senegalli yıldız isim Pape Matar Sarr ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Pape Matar Sarr kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Pape Matar Sarr'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Senegalli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Pape Matar Sarr kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

PAPE MATAR SARR KİMDİR?

Pape Matar Sarr, 14 Eylül 2002 yılıda Senegal'de dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundaki Pape Matar Sarr, merkez orta saha olarak görev yapmaktadır. Senegalli futbolcu 14 kez milli formayı giymiştir. Generation Foot, Metz, Tottenham gibi ekiplerde forma giymiştir. Pape Matar Sarr, 79 maçta 5 gol 4 asist üretmiştir.