ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR? | Alexander Sörloth kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Norveç yıldız isim Alexander Sörloth ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Alexander Sörloth kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Alexander Sörloth'un yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Norveçli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Alexander Sörloth kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

Alexander Sörloth, 5 Aralık 1995 yılında Trondheim, Norveç'te dünyaya gelmiştir. 195 cm boyundaki Alexander Sörloth, santrafor olarak görev yapmaktadır. 49 kez milli forma giyen Alexander Sörloth, 16 gol kaydetmiştir. Rosenberg ekibinde futbola başlamıştır. Bodo/Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Trabzonspor, Leipzig, Real Sociedad gibi ekiplerde oynamıştır. 329 maça çıkan Alexander Sörloth, 105 gol 42 asist katkısı vermiştir.