Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Nice, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirdi.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan teknik adamın pazartesi günü görevine başlayacağı kaydedildi.

Farioli, kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

Kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere, Farioli'nin takımın hedefleriyle mükemmel bir şekilde örtüştüğünü belirterek, "Çok profesyonel özelliklere sahip. Şimdiden adından söz ettiren, gelecek vaat eden bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.