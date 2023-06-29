ALEXIS SANCHEZ KİMDİR? | Alexis Sanchez kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

ALEXIS SANCHEZ KİMDİR? | Alexis Sanchez kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Şilili yıldız isim Alexis Sanchez ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Alexis Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2023- 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023- 09:40