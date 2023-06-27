Ülkemizde son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo için İtalyanlardan flaş bir iddia geldi. Haberde Pirlo'nun gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan Sampdoria ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Süper Lig'de sezon bitmeden Karagümrük'ten ayrılan Andrea Pirlo, yeni takımının başına geçmek için hazırlıklarını tamamlamak üzere...

34 MAÇTA 1.29 PUAN ORTALAMASI

Sezon başında Karagümrük'te göreve gelen 44 yaşındaki Pirlo, 34 maçta 1.29 maç başına puan ortalaması yakaladı. Ligde oynadığı 33 maçta 44 puan toplayabilen İstanbul ekibi, 9. sırada yer alıyor. Karagümrük, bu sezon kalan üç maçını Kayserispor, Konyaspor ve Kasımpaşa'ya karşı oynayacak.

DEV TAKIMI DA ÇALIŞTIRDI

44 yaşındaki teknik adam Andrea Pirlo, Karagümrük'le geçen sezon çıktığı 31 lig maçında 9 galibiyet 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet almıştı. İtalyan teknik adam daha önce Serie A'da formasını giydiği Juventus'un hocalığını yapmış ancak beklentilerin altında kalmıştı.

İŞTE YENİ TAKIMI

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun iddiası ve Fanatik'in derlediği haberde, Andrea Pirlo'nun yeni takımıyla ilgili sürpriz bir iddia bulundu.

Di Marzio'nun paylaştığı habere göre, Andrea Pirlo geçtiğimiz sezon Serie A'da sonuncu olarak lige veda eden Sampdoria'nun yeni teknik direktörü oldu. Gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan İtalyan ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.