2022-23 sezonu başında Fenerbahçe'den Al-Nassr'a transfer olan Luiz Gustavo, Suudi Arabistan ekibine veda ediyor.
Arriyadiyah'ın geçtiği habere göre Suudi temsilcisi, Brezilyalı futbolcuya aldığı kararı iletti.
200 BİN DOLAR ÖDENECEK
Haber detayında Al-Nassr'ın, Luiz Gustavo'nun opsiyonunu kullanmama kararından dolayı oyuncuya 200 bin dolarlık ödeme yapacağı bilgisi geçildi.
29 MAÇTA 10 GOLE DİREKT KATKI
Geride bıraktığımız sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 29 maça çıkan Luiz Gustavo 6 gol, 4 asistlik istatistik yakalamıştı.