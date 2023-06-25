Türkiye - Ukrayna voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | 2023 CEV Avrupa Altın Ligi

Türkiye - Ukrayna voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | 2023 CEV Avrupa Altın Ligi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız ve Ukrayna, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Finali’nde kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki Türkiye - Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2023- 12:10 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023- 12:10