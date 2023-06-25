Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Danimarkalı yıldız isim Rasmus Hojlund ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Rasmus Hojlund kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Rasmus Hojlund'un yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Danimarkalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Rasmus Hojlund kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

RASMUS HOJLUND KİMDİR?

Rasmus Hojlund, 4 Şubat 2003 tarihinde Kopenhag'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Boldklubben af 1893 Youth altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Bröndby IF, Holbaek ve Kopenhag formaları giydi. 28 Ocak 2022 tarihinde FC Kopenhag'dan Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a 1.8 milyon euro karşılığında transfer oldu. Burada iyi bir performansa imzasını atan Hojlund, 27 Ağustos 2022'de İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'ya 17.2 milyon euro bonservis bedeliyle gitti. 1.91 cm boyundaki Hojlund, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. 20 yaşındaki genç oyuncu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Yıldız futbolcu, Danimarka Milli Takımı ile çıktığı 5 maçta rakip fileleri 6 kez sarstı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro...