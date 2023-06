Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, yıldız transferine devam ediyor. Karim Benzema'yı kadrosuna katan kulüp, Chelsea'nın orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin bonservisini aldı.

Leicester City'de yıldızı parlayan Kante, 2016 yılında Chelsea'ye transfer olmuştu. 32 yaşındaki futbolcu, Maviler'de toplamda 271 maçta görev yaptı.

Fransız yıldız ayrıca takımının 2021'de kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasında büyük pay sahibi olmuştu.

Kante 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Al-Ittihad'da yıllık 100 milyon euro kazanacak.

Don't listen to the fake news⛔️

Kanté is an Ittihad player now! ✍️🤩

📦 to 📦#WelcomeBox2Box

pic.twitter.com/1LV3lE0MqU

— Ittihad Club (@ittihad_en) June 20, 2023