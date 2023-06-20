Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Macaristan sahasında Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Macaristan - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Macaristan - Litvanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Macaristan ile Litvanya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Macaristan - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACARİSTAN - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Macaristan - Litvanya maçı 20 Haziran Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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