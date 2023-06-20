Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bosna-Hersek sahasında Lüsemburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bosna-Hersek - Lüsemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bosna-Hersek - Lüsemburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bosna-Hersek ile Lüsemburg kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bosna-Hersek - Lüsemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOSNA-HERSEK - LÜSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bosna-Hersek - Lüsemburg maçı 20 Haziran Salı günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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