Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Ukrayna sahasında Malta'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ukrayna - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ukrayna - Malta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Ukrayna ile Malta kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ukrayna - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UKRAYNA - MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ukrayna - Malta maçı 19 Haziran Pazartesi günü saat 19:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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