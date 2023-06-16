Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Galler sahasında Ermenistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galler - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galler - Ermenistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Galler ile Ermenistan kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALLER - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler - Ermenistan maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te S Sport Plus ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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