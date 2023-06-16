Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Cebelitarık sahasında Fransa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cebelitarık - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cebelitarık - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Cebelitarık ile Fransa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cebelitarık - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEBELİTARIK - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cebelitarık - Fransa maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te S Sport Plus'fa canlı yayınlanacak.

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