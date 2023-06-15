TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 36. dakikasında Şanlıurfaspor, Behlül'ün golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı Şanlıurfaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Şanlıurfaspor ikinci yarıda da oldukça etkili bir performans sergiledi. 52. dakikada Mert, farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Bu golden 3 dakika sonra Mert kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Şanlıurfaspor karşılaşmayı 3-0 kazanarak TFF 1.Lig'e yükselmeyi başardı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ!⚽