TRANSFER HABERİ: Real Madrid Jude Bellingham transferini açıkladı!
Real Madrid, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 14.06.2023- 13:25
İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, Jude Bellingam'ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İspanyol devi, genç futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Madrid temsilcisi, yarın yerel saatle saat 12.00'de Bellingham için imza töreni düzenleyecek.