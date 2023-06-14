Hollanda - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Hollanda ve Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hollanda - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

Hollanda - Hırvatistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hollanda ile Hırvatistan, yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hollanda - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

HOLLANDA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANCAK?

Hollanda - Hırvatistan maçı 14 Haziran Çarşamba günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.