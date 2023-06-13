Steven Gerrard El-İttifak ile anlaşmaya vardı!

Steven Gerrard El-İttifak ile anlaşmaya vardı!

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Suudi Arabistan kulüpleri bu yaz transfer dönemine damga vuracak gibi duruyor. Son olarak El-İttifak kulübü son olarak Aston Villa'da görev yapan genç teknik adam Steven Gerrard'ın göreve getirildiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2023- 15:05