Steven Gerrard El-İttifak ile anlaşmaya vardı!
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Suudi Arabistan kulüpleri bu yaz transfer dönemine damga vuracak gibi duruyor. Son olarak El-İttifak kulübü son olarak Aston Villa'da görev yapan genç teknik adam Steven Gerrard'ın göreve getirildiğini açıkladı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 13.06.2023- 15:05
Yıldız oyuncuların transferlerinin yanı sıra teknik direktörlere de yönelen Suudi Arabistan kulüpleri ilk sürprize imza attı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
El-İttifak kulübü son olarak Aston Villa'da görev yapan genç teknik adam Steven Gerrard'ın göreve getirildiğini açıkladı.