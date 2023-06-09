Valencia'dan yapılan açıklamada Cenk Özkacar ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Geride kalan sezonda 21 maçta görev alan Cenk ile İngiltere, İtalya ve Fransa'dan kulüpler de ilgileniyordu.

Milli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanan Valencia, futbolcunun bonservisini aldı.

Altay formasıyla futbol sahnesine çıkan Cenk Özkacar, 2020 yazında Lyon'a transfer olmuştu. Cenk, sonrasında kiralık olarak Leuven ve Valencia formalarını giymişti.

CENK ÖZKAÇAR'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Valencia formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıkan Cenk Özkaçar, bunların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. 1706 dakika süre alan 22 yaşındaki milli oyuncu, 1 asistle skora etki edebildi.